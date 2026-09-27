दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: तेम्बा बावुमा ने जड़ा वनडे करियर का छठा शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान तेम्बा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार शतकीय पारी (103) खेली। ये उनके करियर का छठा शतक रहा, जिसे उन्होंने 112 गेंदों में पूरा किया। कंगारू टीम के खिलाफ बावुमा के बल्ले से निकला यह दूसरा शतक है। साल 2023 के बाद बावुमा ने इस प्रारूप में अपना पहला शतक लगाया है। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ो पर नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही बावुमा की पारी और साझेदारी
बावुमा 116 गेंदों में 103 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 10 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 88.79 की रही।
36 रन तक दक्षिण अफ्रीका के 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे।
बावुमा ने क्विंटन डिकॉक के साथ 41 गेंदों में 36 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद मैथ्यू ब्रीट्जके के साथ 51 गेंदों में 57 रन जोड़े।
ब्रीट्जके के आउट होने के बाद बावुमा ने डेविड मिलर के साथ 156 रन जोड़े।
शतक
साल 2023 के बाद बावुमा का पहला वनडे शतक
बावुमा ने अपने वनडे करियर का आखिरी शतक 2023 में लगाया था। उस साल उन्होंने 18 मुकाबले खेले थे और इसकी 18 पारियों में 48.87 की औसत से 782 रन बनाए थे।
उनके बल्ले से 3 शतक और 2 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 144 रन था।
इसके बाद साल 2024 और 2025 में बावुमा एक भी शतक नहीं लगा पाए। 2025 में उन्होने 11 मैचों की 10 पारियों में 40.40 की औसत से 404 रन बनाए थे।
ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसे हैं बावुमा के आंकड़े
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बावुमा ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2020 में खेला था।
अब तक उन्होंने इस टीम के खिलाफ 11 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 11 पारियों में 49.50 की औसत से 495 रन बनाए हैं।
2 शतक के अलावा उनके बल्ले से 2 अर्धशतक भी निकले हैं। अपने वनडे करियर में इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन इसी टीम के खिलाफ बनाए हैं।
कप्तान
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले कप्तान
वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं।
दोनों ने कप्तान रहते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-3 शतक लगाए थे।
दक्षिण अफ्रीका के बावुमा, पाकिस्तान के बाबर आजम, भारत के महेंद्र सिंह धोनी और न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग कंगारू टीम के खिलाफ बतौर कप्तान संयुक्त रूप से 2-2 शतक लगा चुके हैं और सूची में दूसरे स्थान पर हैं।
करियर
बावुमा के वनडे करियर पर एक नजर
बावुमा ने अपना पहला वनडे साल 2016 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।
उन्होंने अब तक 57 वनडे खेले हैं और इसकी 55 पारियों में 43.36 की औसत के साथ 2,168 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से 6 शतक के अलावा 8 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 144 रन रहा है।
बावुमा अपने वनडे करियर में 6 पारियों में नाबाद भी रहे हैं। कप्तान के तौर पर उन्होंने अपना 5वां शतक लगाया।