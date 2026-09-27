तेम्बा बावुमा ने शानदार शतकीय पारी खेली (फाइल तस्वीर)

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: तेम्बा बावुमा ने जड़ा वनडे करियर का छठा शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 04:23 pm Sep 27, 202604:23 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान तेम्बा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार शतकीय पारी (103) खेली। ये उनके करियर का छठा शतक रहा, जिसे उन्होंने 112 गेंदों में पूरा किया। कंगारू टीम के खिलाफ बावुमा के बल्ले से निकला यह दूसरा शतक है। साल 2023 के बाद बावुमा ने इस प्रारूप में अपना पहला शतक लगाया है। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ो पर नजर डालते हैं।