तेम्बा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार पारी खेली थी (फाइल तस्वीर)

तेम्बा बावुमा ने तोड़ा पूर्व भारतीय दिग्गज का ये बड़ा रिकॉर्ड, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 12:47 pm Oct 21, 202612:47 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान तेम्बा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 179 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने मैच के तीसरे दिन अपना शतक पूरा किया। बतौर कप्तान बावुमा के टेस्ट करियर का यह चौथा शतक साबित हुआ। उनकी पारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका 425 रन बनाने में सफल रही। उन्होंने इस पारी के दौरान कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। आइए उनपर एक नजर डाल लेते हैं।