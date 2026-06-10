टी-20 महिला विश्व कप में सर्वोच्च स्कोर बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के नाम दर्ज है

महिला टी-20 विश्व कप में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाली टीमें, जानिए शीर्ष पर कौन

लेखन भारत शर्मा 06:07 pm Jun 10, 202606:07 pm

क्या है खबर?

महिला टी-20 विश्व कप 2026 का आगाज 12 जून से इंग्लैंड में होने जा रहा है। पहला मुकाबला मेजबान इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से अपने अभियान का आगाज करेगी। टूर्नामेंट में कई टीमों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है। ऐसे में आइए महिला टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़े स्कोर बनाने वाली टीमों पर नजर डालते हैं।