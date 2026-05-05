IPL में सर्वाधिक बार 200+ रन का लक्ष्य हासिल करने वाली टीमें, जानिए शीर्ष पर कौन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 47वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 6 विकेट से हरा दिया। LSG ने पहले खेलते हुए 228/5 का स्कोर बनाया। जवाब में MI ने रोहित शर्मा (84) और रयान रिकेल्टन (83) की पारियों से लक्ष्य हासिल कर लिया। यह MI का अब तक का सबसे बड़ा रन चेज था। आइए IPL इतिहास में सबसे ज्यादा बार 200+ रन का लक्ष्य हासिल करने वाली टीमों पर नजर डालते हैं।

#1 पंजाब किंग्स - 11 बार IPL इतिहास में सबसे ज्यादा बाद 200+ रन का लक्ष्य हासिल करने वाली टीम पंजाब किंग्स (PBKS) है। उसने 11 बार यह कारनामा किया है। PBKS ने IPL इतिहास में कुल 14 बार 200+ रन के लक्ष्य का पीछा किया है और इनमे से 3 बार उसे हार का सामना करना पड़ा है। PBKS का सबसे बड़ा सफल लक्ष्य का पीछा 265 रन का रहा है, जो उसने IPL 2026 में ही दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ हासिल किया है।

#2 मुंबई इंडियंस - 7 बार LSG के खिलाफ मिली जीत के बाद MI की टीम इस सूची में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। उसने 7 बार यह कारनामा किया है। MI ने IPL में कुल 15 बार 200 से अधिक रनों के लक्ष्य का पीछा किया है और इनमे से 8 बार उसे हार का सामना करना पड़ा है। MI का सबसे बड़ा सफल लक्ष्य का पीछा 229 रन का रहा है, जो उसने IPL 2026 में ही LSG के खिलाफ हासिल किया है।

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#3 राजस्थान रॉयल्स - 6 बार इस सूची में राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम तीसरे पायदान पर काबिज है। उसने 6 बार यह कारनामा किया है। RR ने IPL इतिहास में अब तक कुल 14 बार 200 से अधिक रनों के लक्ष्य का पीछा किया है और इनमे से 9 बार उसे हार का सामना करना पड़ा है। RR का सबसे बड़ा सफल लक्ष्य का पीछा 228 रन का रहा है, जो उसने IPL 2026 में ही PBKS के खिलाफ हासिल किया है।

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