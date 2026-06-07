तमीम इकबाल 4 साल के लिए BCB के अध्यक्ष बने
क्या है खबर?
बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) का अध्यक्ष चुना गया। वह पहले ही एड-हॉक कमेटी के प्रमुख के तौर पर 2 महीने पूरे कर चुके थे। उन्हें अब रविवार (7 जून) को ढाका में हुए चुनावों के बाद ये जिम्मेदारी मिली है। वह निर्विरोध चुने गए हैं और अगले 4 साल के कार्यकाल के लिए इस पद को संभालेंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
नियुक्ति
अंतरिम समिति की देखरेख में हुआ ये चुनाव
यह चुनाव बांग्लादेश सरकार के दखल के बाद अप्रैल में एक अंतरिम समिति की देखरेख में हुआ। इससे पहले अमीनुल इस्लाम के नेतृत्व वाली चुनी हुई समिति को भंग कर दिया गया था, क्योंकि एक जांच समिति की रिपोर्ट में उन्हें और भ्रष्टाचार में शामिल पाया गया था। जांच समिति ने संविधान में सुधार की भी सिफारिश की थी और तमीम ने जोर देकर कहा कि वे बांग्लादेश क्रिकेट की बेहतरी के लिए संविधान में बदलाव करने को तैयार हैं।
जानकारी
निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए तमीम
चुनाव शेर-ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम में फिजिकल वोट और ई-बैलेट के जरिए हुआ। ढाका स्थित क्लबों के लिए श्रेणी 2 के वोट में तमीम को 75 पार्षदों से 73 वोट मिले।
बयान
अपनी जिम्मेदारी को लेकर क्या बोले तमीम?
तमीम ने कहा कि सिस्टम में पारदर्शिता उनकी प्राथमिकता होने वाली है। उन्होंने आगे कहा, "यह मेरे लिए बिल्कुल नया है क्योंकि मुझे अभी इन सभी लोगों के साथ घुलना-मिलना है। हो सकता है कि मैं इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को न जानता होऊं। मैं उनसे पहली बार मिला हूं। इसलिए हमें थोड़ा समय दें, हमें चर्चा करने दें, और फिर हम पता लगाएंगे कि कहां सुधार की जरूरत है।"
आंकड़े
बेमिसाल रहा था तमीम का करियर
तमीम ने इस साल की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। इससे पहले उन्होंने जुलाई 2023 में संन्यास लेने का फैसला किया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने इसे बदला था। उन्हें ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए वापसी करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बांग्लादेश के लिए 70 टेस्ट, 243 वनडे और 78 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 15,000 से अधिक रन बनाए हैं।