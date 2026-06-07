तमीम इकबाल 4 साल के लिए BCB के अध्यक्ष बने 

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अंतरिम समिति की देखरेख में हुआ ये चुनाव

यह चुनाव बांग्लादेश सरकार के दखल के बाद अप्रैल में एक अंतरिम समिति की देखरेख में हुआ। इससे पहले अमीनुल इस्लाम के नेतृत्व वाली चुनी हुई समिति को भंग कर दिया गया था, क्योंकि एक जांच समिति की रिपोर्ट में उन्हें और भ्रष्टाचार में शामिल पाया गया था। जांच समिति ने संविधान में सुधार की भी सिफारिश की थी और तमीम ने जोर देकर कहा कि वे बांग्लादेश क्रिकेट की बेहतरी के लिए संविधान में बदलाव करने को तैयार हैं।