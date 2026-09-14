टी-20 अंतरराष्ट्रीय: 200+ की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा बार 50+ का स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज
क्या है खबर?
टी-20 क्रिकेट में बल्लेबाजों के लिए तेजी से रन बनाना बेहद अहम होता है। कई बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से कई बार 50 या उससे अधिक रन बनाने का कारनामा किया है। पूर्ण सदस्य टीमों के खिलाड़ियों की बात करें तो इस सूची में कई दिग्गज और विस्फोटक बल्लेबाज शामिल हैं। ऐसे में आइए उन शीर्ष खिलाड़ियों पर एक नजर डाल लेते हैं।
#1
सूर्यकुमार यादव (13 बार)
इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं।
इस भारतीय बल्लेबाज ने 13 बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 50+ के स्कोर बनाए हैं।
उनके बल्ले से इस प्रारूप में 4 शतक और 25 अर्धशतक निकले हैं। उन्होंने 113 मैचों की 104 पारियों में 36.35 की औसत से 3,272 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 117 रन रहा है।
#2
अभिषेक शर्मा (10 बार)
दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आ गए हैं।
इस खिलाड़ी ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 बार 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 50+ के स्कोर बनाए हैं।
साल 2024 में अपना डेब्यू करने वाले अभिषेक ने इस प्रारूप में अब तक 2 शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने 56 पारियों में 31.68 की औसत औेर 189.68 की स्ट्राइक रेट से 1,711 रन बनाए हैं।
उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन रहा है।
#3
इविन लुईस और ग्लेन मैक्सवेल (8 बार)
तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से इविन लुईस और ग्लेन मैक्सवेल हैं। दोनों ने 8-8 बार 50+ के स्कोर 200+ स्ट्राइक रेट से बनाए हैं।
लुईस ने 67 मुकाबले खेले हैं और इसकी 66 पारियों में 2 शतक और 13 अर्धशतक जड़े हैं। वहीं, उन्होंने 152.07 की स्ट्राइक रेट और 29.01 की औसत से 1,799 रन बनाए हैं।
मैक्सवेल ने 149 मैचों की 119 पारियों में 5 शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं। उनके बल्ले से 2,897 रन निकले हैं।
#4
जोस बटलर (6 बार)
इस सूची में चौथे स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज जोस बटलर हैं। उन्होंने 6 बार अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 50+ के स्कोर 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं।
उन्होंने अब तक 160 मुकाबले खेले हैं और इसकी 147 पारियों में 33.96 की औसत और 148.93 की स्ट्राइक रेट से 4,212 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से 2 शतक और 28 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 131 रन रहा है।