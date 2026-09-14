टी-20 अंतरराष्ट्रीय: 200+ की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा बार 50+ का स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज

दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आ गए हैं।

इस खिलाड़ी ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 बार 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 50+ के स्कोर बनाए हैं।

साल 2024 में अपना डेब्यू करने वाले अभिषेक ने इस प्रारूप में अब तक 2 शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने 56 पारियों में 31.68 की औसत औेर 189.68 की स्ट्राइक रेट से 1,711 रन बनाए हैं।

उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन रहा है।