रिकी पोंटिग ने अपने डेब्यू मैच में कमाल की पारी खेली थी (तस्वीर: एक्स/@ICC)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: डेब्यू मुकाबले में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं 90 से ज्यादा रन

लेखन आदर्श कुमार 04:26 pm Sep 15, 202604:26 pm

क्या है खबर?

टी-20 क्रिकेट में डेब्यू मुकाबला हर खिलाड़ी के लिए खास होता है। इस प्रारूप में बल्लेबाजों के पास खुद को साबित करने के लिए ज्यादा समय नहीं होता। हालांकि, कुछ खिलाड़ियों ने अपने पहले ही मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए यादगार प्रदर्शन किया है। कई बल्लेबाजों ने डेब्यू मुकाबले में जोरदार पारी खेलकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने अपने पहले ही टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 90+ रन बनाए।