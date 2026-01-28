टी-20 विश्व कप 2026: चोट के बाद वाशिंगटन सुंदर ने शुरू की बल्लेबाजी- रिपोर्ट 

टी-20 विश्व कप 2026 से पहले भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर से जुड़ी अहम खबर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल होने वाले सुंदर अच्छी रिकवरी कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक, उन्होंने बल्लेबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया है। वह फिलहाल BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैब की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। बता दें कि टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है, ऐसे में यह सकारात्मक खबर है।

रिपोर्ट लगभग 30 मिनट तक चला सुंदर का बल्लेबाजी अभ्यास टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, सुंदर का बल्लेबाजी सत्र लगभग 30 मिनट तक चला। हालांकि, उनकी पसलियों के आसपास अभी भी थोड़ी परेशानी बनी हुई है। बता दें कि 26 वर्षीय इस खिलाड़ी को साइड स्ट्रेन के अलावा हल्का फ्रैक्चर भी हुआ था। CoE में रिहैबिलिटेशन से पहले उन्होंने डॉ. दिनशॉ परदीवाला से सलाह ली थी। वह तब से अपनी वापसी की तैयारियों में जुटे हैं।

संशय सुंदर का पहले मैच तक फिट होना है मुश्किल रिकवरी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, ऐसा लगता है कि सुंदर 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ टी-20 विश्व कप के पहले मैच में खेलने के लिए फिट नहीं हो पाएंगे। ऐसे में भारतीय टीम उनकी वापसी को लेकर किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहेगी। रिटर्न टू प्ले (RTP) प्रोटोकॉल के अनुसार, उनकी फिटनेस का पता लगाने के लिए फरवरी की शुरुआत में विस्तृत मूल्यांकन किया जा सकता है।

बयान सुंदर की वापसी को लेकर जल्दबाजी नहीं करेगी BCCI टाइम्स ऑफ इंडिया से एक सूत्र ने कहा, "विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के मैच में अभी 15 दिन से ज्यादा बाकी हैं। सुंदर अभी भी टीम की योजना का हिस्सा हैं और अभी तक की स्थिति के हिसाब से, जब उनके वापस आने की कोई संभावना नहीं होगी, तभी कोई फैसला लिया जाएगा। उन्हें लेफ्ट-हैंडर्स के खिलाफ बल्लेबाजों के लिए चुना गया था और इसीलिए रवि बिश्नोई को आजमाया गया है।"

