टी-20 विश्व कप 2026: सूर्यकुमार यादव ने फाइनल से पहले दिया अहम बयान, जानिए क्या कहा

बचाव सूर्यकुमार ने इस तरह किया वरुण का बचाव सूर्यकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरुण की मौजूदा फॉर्म पर कहा, "हमें उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वह विश्व के नंबर एक गेंदबाज हैं। उन्हें पता है कि कब क्या करना है, किस विपक्षी टीम के खिलाफ कैसे गेंदबाजी करनी है। उन्हें पता है कि आगे बढ़कर हमारे लिए मैच कैसे जीतने हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वह ऐसा करेंगे।" उन्होंने कहा, "बदलावों के बारे में आपको कल पता चल जाएगा। आज तो पता नहीं चल सकता।"

पिच अहमदाबाद की पिच को लेकर क्या बोले सूर्यकुमार? अहमदाबाद की पिच कैसी है और क्या फाइनल के लिए लाल-काली मिट्टी के मिश्रण वाली पिच की अटकलें सही हैं, तो उन्होंने कहा, "अगर मुझे यहां से फुर्सत मिली, तो मैं जाकर जरूर देखूंगा। मैं सीधे ड्रेसिंग रूम से आया हूं। मुझे कोई भी पिच ठीक लगती है। किसी भी तरह की मिट्टी चलेगी। हम पूरे टूर्नामेंट में दोनों तरह की मिट्टी की पिचों पर खेले हैं। इसलिए, मुझे किसी भी तरह की मिट्टी से कोई दिक्कत नहीं है।"

Advertisement

Advertisement

मंत्र सूर्यकुमार ने बताया अपनी कप्तानी का मंत्र सूर्यकुमार ने अपनी कप्तानी पर कहा, "मुझे लगता है कि एक अच्छी टीम संस्कृति और खुशनुमा माहौल ही सफलता की कुंजी है। अगर आप चाहते हैं कि खिलाड़ी मैदान पर खुलकर खेलें, तो उन्हें बोलने की आजादी देना और मैदान के बाहर उनके विचारों को सुनना बहुत जरूरी है।" उन्होंने कहा, "कप्तान और नेता होना सिर्फ पद है। आपको सभी खिलाड़ियों से बात करनी होगी और जानना होगा कि वे टीम को किस तरह से संचालित होते देखना चाहते हैं।"

तारीफ सूर्यकुमार ने की सैमसन की तारीफ सूर्यकुमार ने कहा, "पिछली द्विपक्षीय सीरीज के दौरान हमने अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन की जोड़ी का महत्व देखा। हमें पता था कि बाएं, दाएं, बाएं बल्लेबाजों की इस जोड़ी से कितना फायदा हुआ है।" उन्होंने कहा, "मैंने देखा कि जब वह (सैमसन) खेल नहीं रहा था तब भी उसने कितनी मेहनत की। यह भी बहुत महत्वपूर्ण था। मुझे लगता है कि यह उसकी उस मेहनत का फल है जो उसने न खेलते हुए की थी।"