टी-20 विश्व कप के इतिहास में जिम्बाब्वे ने पहली बार श्रीलंका को हराया

लेखा-जोखा इस तरह से रहा रोचक मुकाबला श्रीलंका से पारी की शुरुआत करने आए निसांका ने अर्धशतक लगाया। उनके अलावा पवन रथनायके ने 25 गेंदों में 44 रन की पारी खेली और मेजबान टीम ने अच्छा स्कोर बनाया। जवाब में तदिवानाशे मारुमानी (34) और ब्रायन बेनेट ने टीम को सधी हुई शुरुआत दिलाई। इसके बाद कप्तान सिकंदर रजा ने 45 रन की आक्रामक पारी खेली। अंत में बेनेट ने नाबाद अर्धशतक (63*) लगाते हुए जीत दिलाई।

पथुम निसांका पथुम निसांका श्रीलंका से सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज बने निसांका ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 19वां अर्धशतक लगाया। वह 41 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी में 8 चौके लगाए। अपनी इस पारी के दौरान वह श्रीलंका की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने कुसल मेंडिस (2,607) को पीछे छोड़ा। उनके अब 88 मैचों में 32.14 की औसत के साथ 2,636 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतक भी लगाए हैं।

बेनेट ब्रायन बेनेट ने लगाया अर्धशतक जिम्बाब्वे से पारी की शुरुआत करने आए ब्रायन बेनेट ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 11वां अर्धशतक 41 गेंदों में पूरा किया। वह 48 गेंदों में 63 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने मारुमानी (34) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 69 रन जोड़े। इसके अलावा उन्होंने रजा के साथ तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की। रजा 26 गेंदों में 2 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 45 रन की तेज पारी खेलकर आउट हुए।

