टी-20 विश्व कप 2026: शाई होप ने लगातार दूसरे मुकाबले में जड़ा अर्धशतक, जानिए आंकड़े 

पारी ऐसी रही होप की पारी और साझेदारी होप ने 46 गेंदों का सामना किया और 76 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 163.04 की रही। रोस्टन चेज के साथ होप ने 50 गेंदों में 64 रन की साझेदारी निभाई। चेज 25 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए। होप को छोड़कर वेस्टइंडीज का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहा। इस कारण टीम ने इस विश्व कप में अपना सबसे छोटा टीम स्कोर खड़ा किया।

टी-20 टी-20 विश्व कप में ऐसे रहे हैं होप के आंकड़े होप ने अब तक टी-20 विश्व कप (2024-2026) में 7 मैच खेले हैं, जिसमें 52.40 की औसत और 152.32 की स्ट्राइक रेट के साथ 262 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 82* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 अर्धशतक लगाए हैं। मौजूदा टी-20 विश्व कप में यह होप के बल्ले से निकलने वाली दूसरी 50+ रन की पारी है। इससे पहले उन्होंने 0 और 19 रन के स्कोर किए थे।

Advertisement