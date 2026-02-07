टी-20 विश्व कप 2026: रोमारियो शेफर्ड ने हैट्रिक लेते हुए कुल 5 विकेट लिए

गेंदबाजी ऐसी रही शेफर्ड की गेंदबाजी ﻿शेफर्ड ने अपने 3 ओवर में 20 रन देते हुए 5 विकेट लिए। इस बीच उन्होंने अपनी हैट्रिक भी पूरी की। स्कॉटलैंड के नंबर-3 के बल्लेबाज ब्रैंडन मैकमुलन (14) को आउट करते हुए शेफर्ड ने अपने विकेटों का खाता खोला। उन्होंने अपने तीसरे और स्कॉटलैंड की पारी के 17वें ओवर में मैथ्यू क्रॉस, माइकल लीस्क और ओलिवर डेविडसन के विकेट लेते हुए हैट्रिक लेने का कारनामा किया। उन्होंने उस ओवर में सफयान शरीफ का भी विकेट लिया।

हैट्रिक इस सूची में शामिल हुए शेफर्ड शेफर्ड अब टी-20 विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले 9वें गेंदबाज बने हैं। उनसे पहले ब्रेट ली (2007, बनाम बांग्लादेश), कर्टिस कैम्फर (2021, बनाम नीदरलैंड), वनिंदु हसरंगा (2021, बनाम दक्षिण अफ्रीका), कगिसो रबाडा (2021, बनाम इंग्लैंड), कार्तिक मयप्पन (2022, बनाम UAE), जोशुआ लिटिल (2022, बनाम न्यूजीलैंड), पैट कमिंस और क्रिस जॉर्डन (बनाम अमेरिका, 2024) यह कारनामा कर चुके हैं। दिलचस्प रूप से कमिंस ने लगातार 2 मैचों (बनाम बांग्लादेश और बनाम अफगानिस्तान, 2024) में हैट्रिक लेने का कारनामा किया था।

रिकॉर्ड्स शेफर्ड ने बनाए ये रिकॉर्ड्स क्रिकबज के अनुसार, शेफर्ड अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2 हैट्रिक लेने वाले विश्व के कुल चौथे गेंदबाज बने। वह लसिथ मलिंगा (श्रीलंका), टिम साउथी (न्यूजीलैंड) और कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) की विशेष सूची में शामिल हुए। शेफर्ड अब टी-20 विश्व कप के इतिहास में 5 विकेट हॉल लेने वाले वेस्टइंडीज के दूसरे गेंदबाज बने। उनसे पहले अकील होसेन ने युगांडा के खिलाफ (5/11, 2024) ऐसा कारनामा किया था।

