टी-20 विश्व कप 2026: जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले भारतीय टीम से जुड़ेंगे रिंकू सिंह 

बयान बुधवार शाम तक भारतीय टीम से जुड़ेंगे रिंकू- कोच कोटक भारतीय टीम के कोच सीतांशु कोटक ने पुष्टि की है कि रिंकू जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। कोटक ने कहा, "रिंकू के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह वापस चले गए थे। और मुझे लगता है कि वह आज शाम को वापस आ रहे हैं।" खबरों के मुताबिक, रिंकू के पिता खानचंद सिंह लीवर कैंसर से जूझ रहे हैं और उनका नोएडा के अस्पताल में उपचार जारी है।

प्रदर्शन टी-20 विश्व कप 2026 में रिंकू ने किया है निराश टी-20 विश्व कप 2026 में रिंकू को मैच फिनिशर की भूमिका में जिम्मेदारी दी गई है। अब तक उन्हें सीमित ही मौके मिले हैं, जिसमें वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मौजूदा संस्करण में अब तक 5 पारियों में 82.75 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 24 रन बनाए हैं। वह अपने पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ खाता भी नहीं खोल सके थे।

Advertisement