टी-20 विश्व कप 2026: रचिन रविंद्र ने लिए 4 विकेट, गेंदबाजी में किया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

गेंदबाजी रविंद्र ने चटकाए 4 विकेट न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रविंद्र ने अपने 4 ओवर में 27 रन देते हुए 4 विकेट लिए। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने अपने पहले ही ओवर में कुसल मेंडिस (11) और पवन रथनायके (10) के विकेट चटकाए। इसके बाद उन्होंने विपक्षी कप्तान दासुन शनाका (3) और निचले क्रम में दुशान हेमंथा (3) को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। इससे पहले अपनी बल्लेबाजी में रविंद्र ने 22 गेंदों में 32 रन बनाए थे। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

आंकड़े ऐसा है रचिन रविंद्र का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर रविंद्र ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज 2021 में किया था। उन्होंने अब तक 49 मैचों की 22 पारियों में 18.70 की औसत के साथ 20 विकेट चटकाए हैं। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 43 पारियों में 20.97 की औसत और 137.19 की स्ट्राइक रेट के साथ 734 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 4 अर्धशतक लगाए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 69 रन रहा है।

Advertisement