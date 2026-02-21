टी-20 विश्व कप 2026, सुपर-8: न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान मुकाबला बारिश के चलते रद्द हुआ

New Zealand and Pakistan share points after rain has the final say in the first #T20WorldCup Super 8 contest. 📝: https://t.co/IDrbJnSgnW pic.twitter.com/z25oocbEly

पाकिस्तान कप्तान आघा सलमान ने शाम 6:30 बजे हुआ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन उसके बाद लगातार आई तेज बारिश आने के कारण मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। बिगड़ते हालातों को देखते हुए रात करीब 09:07 बजे मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने मैच रद्द घोषित कर दिया गया। इससे पहले 5 ओवर के मैच का कट-ऑफ टाइम भारतीय समयानुसार रात 10:16 बजे निर्धारित किया गया था।

समीकरण

दोनों टीमों के सेमीफाइनल में पहुंचने पर क्या पड़ेगा असर?

इस मैच में रद्द होने से दोनों टीमों को 1-1 अंक तो मिल गया है, लेकिन अब दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल की राह चुनौतीपूर्ण हो गई है। उनके ग्रुप में इंग्लैंड और श्रीलंका 2 अन्य टीमें है। इन दोनों टीमों के खिलाफ उनके मैच अहम हो जाएंगे। अगर, दोनों टीमें अपने दोनों मुकाबले जीतती हैं, तो दोनों के 5-5 अंक हो जाएंगे। ऐसे में दोनों की स्थिति समान होगी। हालांकि, एक हार की स्थित में परिदृश्य बदल सकते हैं।