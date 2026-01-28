टी-20 विश्व कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड की टीम, शेड्यूल और अन्य सभी जानकारी

शेड्यूल 8 फरवरी को अपना पहला मुकाबला खेलेगी न्यूजीलैंड की टीम भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले टी-20 विश्व कप में न्यूजीलैंड की टीम अपने अभियान की शुरुआत 8 फरवरी को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच से करेगी। कीवी टीम विश्व कप के ग्रुप-D में मौजूद है। 10 फरवरी को UAE के खिलाफ न्यूजीलैंड अपना दूसरा मैच खेलेगी। इसके बाद 14 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और 17 फरवरी को कनाडा के खिलाफ बचे हुए ग्रुप मैचों में हिस्सा लेगी।

फाइनल सिर्फ एक बार फाइनल खेल पाई है न्यूजीलैंड की टीम साल 2007 में टी-20 विश्व कप का आगाज हुआ था। अब तक 9 बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ एक बार साल 2021 में फाइनल में पहुंची थी, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। साल 2007, 2016 और 2022 के विश्व कप में टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में सफल रही थी। पिछले 4 विश्व कप में कीवी टीम के कप्तान केन विलियमसन रहे थे।

