टी-20 विश्व कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड की टीम, शेड्यूल और अन्य सभी जानकारी
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होना है, जिसमें मिचेल सैंटनर की कप्तानी में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अपनी चुनौती पेश करेगी। 2024 में खेले गए पिछले संस्करण में कीवी टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। उसे वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के खिलाफ हार मिली थी। ऐसे में आगामी संस्करण में सैंटनर के नेतृत्व में टीम अपना पहला खिताब जीतना चाहेगी। इस बीच न्यूजीलैंड की टीम, शेड्यूल और अन्य सभी अहम जानकारी पर नजर डालते हैं।
टीम
ऐसी है न्यूजीलैंड की टीम
कीवी टीम के पास अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण है। उन्हें हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। डेवोन कॉनवे और डेरिल मिचेल जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से टीम को काफी उम्मीदें होंगी। तेज गेंदबाजी की कमान मैट हेनरी संभालेंगे। ऐसी है न्यूजीलैंड की टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिचेल, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम सीफर्ट, और ईश सोढ़ी।
शेड्यूल
8 फरवरी को अपना पहला मुकाबला खेलेगी न्यूजीलैंड की टीम
भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले टी-20 विश्व कप में न्यूजीलैंड की टीम अपने अभियान की शुरुआत 8 फरवरी को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच से करेगी। कीवी टीम विश्व कप के ग्रुप-D में मौजूद है। 10 फरवरी को UAE के खिलाफ न्यूजीलैंड अपना दूसरा मैच खेलेगी। इसके बाद 14 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और 17 फरवरी को कनाडा के खिलाफ बचे हुए ग्रुप मैचों में हिस्सा लेगी।
फाइनल
सिर्फ एक बार फाइनल खेल पाई है न्यूजीलैंड की टीम
साल 2007 में टी-20 विश्व कप का आगाज हुआ था। अब तक 9 बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ एक बार साल 2021 में फाइनल में पहुंची थी, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। साल 2007, 2016 और 2022 के विश्व कप में टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में सफल रही थी। पिछले 4 विश्व कप में कीवी टीम के कप्तान केन विलियमसन रहे थे।
आंकड़े
न्यूजीलैंड ने जीते हैं कुल 25 मुकाबले
न्यूजीलैंड ने टी-20 विश्व कप में अब तक 46 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान टीम को 25 मुकाबलों में जीत मिली है। 19 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। 2 मैच टाई पर समाप्त हुआ है। टीम का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 200 रन रहा है। वहीं, सबसे छोटा स्कोर 60 रन है। भारत फिलहाल सबसे ज्यादा मैच जीतने (35) वाली टीम है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका ने 32-32 मैच जीते हैं।