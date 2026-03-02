टी-20 विश्व कप 2026: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसा रहा है न्यूजीलैंड का प्रदर्शन?

टी-20 विश्व कप 2026 का पहला सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 4 मार्च (बुधवार) को खेला जाएगा। यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में होगा। प्रोटियाज टीम ने सुपर-8 चरण में अपने सभी मुकाबले जीतते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। वहीं, कीवी टीम ने सुपर-8 में सिर्फ एक जीत दर्ज कर अंतिम-4 में जगह बनाई है। ऐसे में आइए दोनों टीमों के आपसी रिकॉर्ड और प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड न्यूजीलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा रहा है भारी न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2005 में खेला गया था। दोनों टीमों के बीच अब तक 19 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान प्रोटियाज टीम ने 12 मैच जीते हैं। वहीं, कीवी टीम को सिर्फ 7 मैचों में ही जीत मिल पाई है। दोनों टीमों के बीच आखिरी टी-20 मुकाबला फरवरी 2026 में खेला गया था, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट से जीता था।

जानकारी टी-20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका टीम का रहा है वर्चस्व टी-20 विश्व कप में दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबले हुए हैं। सभी मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। दोनों के बीच आखिरी भिड़ंत 2014 के टी-20 विश्व कप में हुई थी। मैच को दक्षिण अफ्रीका ने 2 रन से जीता था।

प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका के इन खिलाड़ियों का रहा है शानदार प्रदर्शन न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा रन एबी डिविलियर्स ने बनाए हैं। उनके बल्ले से 11 मैचों में 33.75 की औसत से 270 रन निकले हैं। डेविड मिलर ने 7 मैचों में 30.5 की औसत और 154.43 की स्ट्राइक रेट से 122 रन बनाए हैं। मोर्ने मॉर्कल ने 29.2 की औसत से 10 विकेट चटकाए हैं। कगिसो रबाडा ने 3 पारियों में 17.2 की शानदार औसत के साथ 5 विकेट अपने नाम किए हैं।

