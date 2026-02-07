टी-20 विश्व कप 2026: नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट और अन्य रोचक आंकड़े

आंकड़े टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे हैं मैदान के आंकड़े इस मैदान पर पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2012 में खेला गया था। अब तक यहां 8 मुकाबले हुए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 5 मैच जीते हैं, बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को 3 मैच में जीत मिली है। इस मैदान पर सबसे बड़ी पारी शुभमन गिल (126* रन बनाम न्यूजीलैंड, 2023) ने खेली थी। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन हार्दिक पांड्या (4/16 बनाम न्यूजीलैंड, 2023) का रहा है। यहां टीमें पहले बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेंगी।

अन्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अन्य आंकड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सबसे बड़ा स्कोर भारतीय टीम (234/4 बनाम न्यूजीलैंड) के नाम है। यहां सबसे छोटा स्कोर न्यूजीलैंड (66 रन बनाम भारत) ने बनाया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैदान पर औसत स्कोर 189 रन का रहा है। इस मैदान पर विराट कोहली ने 6 मैच की 6 पारी में सबसे ज्यादा 258 रन बनाए हैं। हार्दिक और शार्दुल ठाकुर ने यहां संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा 8-8 विकेट लिए हैं।

पिच कैसा रहता है पिच का मिजाज? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में काली और लाल मिट्टी की अलग-अलग पिचें हैं। लाल मिट्टी की पिचें काली मिट्टी की तुलना में तेज गेंदबाजों को अधिक सहायता प्रदान करती हैं। यहां बल्लेबाजों को आमतौर पर रन बनाना आसान रहता है। हालांकि, शुरुआती कुछ ओवर चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। काली मिट्‌टी की पिच पर उछाल सामान्य होता है, लेकिन स्पिनरों को ज्यादा मदद मिलती है। विश्व कप को देखते हुए यहां रनों से भरी हुई पिच पर मैच हो सकता है।

