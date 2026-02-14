टी-20 विश्व कप 2026: लोरकन टकर ने आयरलैंड के लिए खेली सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी, बनाए रिकॉर्ड्स

टी-20 विश्व कप 2026 के 22वें मुकाबले में शनिवार (14 फरवरी) को आयरलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान लोरकन टकर ने ओमान क्रिकेट टीम के खिलाफ तूफानी बदल्लेबाजी करते हुए नाबाद 94 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 11वां और ओमान टीम के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 35 गेंदों में पूरा किया। यह उनका टी-20 विश्व कप में तीसरा अर्धशतक रहा है। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही टकर की पारी और साझेदारी? आयरलैंड को टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए 25 रन पर 2 झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए टकर ने गैरेथ डेलानी (56) के साथ 5वें विकेट के लिए 101 रन की अहम साझेदारी की। इसके बाद उन्होंने जॉर्ज डॉकरेल (35*) के साथ छठे विकेट के लिए 19 गेंदाें में 70 रन जोड़ते हुए स्कोर को 235/5 पर पहुंचा दिया। टकर 51 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्कों की मदद से 94 रन बनाकर नाबाद रहे।

रिकॉर्ड आयरलैंड के लिए टी-20 विश्व का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर टकर अब टी-20 विश्व कप इतिहास में आयरलैंड के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में कर्टिस कैम्फर (72* बनाम स्कॉटलैंड, 2022) को पीछे छोड़ दिया है। इसी तरह वह विश्व कप में बतौर कप्तान दूसरी सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी खेलने वाले खिलाड़ी भी बने हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (92 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2024) को पीछे छोड़ा है। सर्वोच्च पारी का रिकॉर्ड क्रिस गेल (98 बनाम भारत, 2010) के नाम दर्ज है।

