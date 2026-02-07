जेसन होल्डर ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया (तस्वीर: एक्स/@ICC)

टी-20 विश्व कप 2026: जेसन होल्डर 100 विकेट लेने वाले वेस्टइंडीज के पहले खिलाड़ी बने

लेखन आदर्श कुमार 07:51 pm Feb 07, 202607:51 pm

क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 के दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी जेसन होल्डर ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह वेस्टइंडीज की ओर से 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। वह इस प्रारूप में विकेटों का शतक लगाने वाले विश्व के 35वें गेंदबाज बने हैं। होल्डर ने स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ इतिहास रचा। मुकाबले में उनकी टीम को 35 रन से जीत मिली। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।