टी-20 विश्व कप 2026: भारतीय टीम को झटका, जसप्रीत बुमराह पहले मुकाबले से बाहर- रिपोर्ट 

खिलाड़ी अब भारत के पास सिर्फ 13 फिट खिलाड़ी बुमराह की संभावित गैरमौजूदगी से भारत के पास खिताब बचाने के लिए फिलहाल सिर्फ 13 पूरी तरह फिट खिलाड़ी रह गए हैं। ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर अभी तक टीम से नहीं जुड़े हैं और बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस क्लीयरेंस का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में घुटने में चोट लगने के बाद हर्षित राणा टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं।

विश्व कप विश्व कप में कमाल के रहे हैं बुमराह के आंकड़े बुमराह अब तक 2016, 2021 और 2024 के टी-20 विश्व कप में खेल चुके हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 18 मैचों में 26 विकेट चटकाए हैं। उनकी औसत 14.30 की रही है। कम से कम 25 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में उनकी इकॉनमी 5.44 सबसे बेहतरीन है। 2024 में भारत को खिताब जिताने में भी बुमराह ने अहम भूमिका निभाई थी, जहां उन्होंने सिर्फ 8.27 की औसत से 15 विकेट झटके थे। उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया था।

मौका चोटिल हर्षित की जगह मिला मोहम्मद सिराज को मौका प्रमुख तेज गेंदबाज हर्षित जोड़ों के दर्द के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच में वह चोटिल हो गए थे। उनकी जगह मोहम्मद सिराज को टीम में मौका मिला है। सिराज ने अपना आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला जुलाई 2024 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। यह खिलाड़ी टी-20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा था।

