हरमीत सिंह ने टी-20 विश्व कप के इतिहास में USA के लिए किया सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 

गेंदबाजी ऐसी रही हरमीत की गेंदबाजी हरमीत ने मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 21 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट केवल 5.20 की रही। मैक्स ओ'डॉड (13), बास डी लीडे (23), स्कॉट एडवर्डस (20) और रूलोफ वान डर मर्वे (10) को इस खिलाड़ी ने अपना शिकार बनाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ USA के पिछले मैच में हरमीत ने 1/41 के आंकड़े दर्ज किए थे। वहीं, भारत के खिलाफ पहले मैच में 26 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे।

रिकॉर्ड हरमीत ने ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम हरमीत टी-20 विश्व कप इतिहास में USA के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने शेडली वान शाल्कविक का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने इसी विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ केवल 25 रन देकर 4 विकेट लिए थे। तीसरे स्थान पर भी शाल्कविक ही हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में सिर्फ 24 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे। हरमीत को इस शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

