टी-20 विश्व कप 2026: नेपाल से पिछली हार का बदला ले पाएगी वेस्टइंडीज? जानिए जरूरी बातें

हेड-टू-हेड वेस्टइंडीज के खिलाफ भारी रहा है नेपाल का पलड़ा टी-20 प्रारूप में वेस्टइंडीज के खिलाफ नेपाल का दबदबा रहा है। दोनों के बीच अब तक 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 2 में नेपाल ने जीत दर्ज की है और एक मुकाबला कैरेबियन टीम ने अपने नाम किया है। ये तीनों मुकाबले ICC टूर्नामेंट में तटस्थ स्थानों पर खेले गए थे। ऐसे में नेपाल के पास एक मनावैज्ञानिक बढ़त रहेगी और वह फिर से जीत दर्ज करना चाहेगी। वेस्टइंडीज टीम पुरानी हार का बदला लेने का प्रयास करेगी।

Advertisement

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है नेपाल की टीम नेपाल के लिए दीपेंद्र सिंह ऐरी ने पहले मुकाबले में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में शानदार प्रदर्शन किया था। वह उसी फॉर्म को तीसरे मैच में भी जारी रखना चाहेंगे। लोकेश बाम से भी एक और ताबड़तोड़ पारी की उम्मीद होगी। गेंदबाजी में संदीप लामिछाने शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगे। नेपाल की संभावित एकादश: कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख (विकेटकीपर), रोहित पौडेल (कप्तान), दिपेंद्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, लोकेश बाम, गुलशन झा, करण केसी, नंदन यादव, संदीप लामिछाने और ललित राजबंशी।

Advertisement

पिच ऐसा रहेगा पिच का मिजाज वानखेड़े स्टेडियम को बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। हालांकि, इस टूर्नामेंट में यहां रन बनाना उतना आसान नहीं लग रहा। अभी तक खेले गए मैचों में गेंदबाजों को काफी मदद मिली है। पिच स्पिनरों को कुछ हद तक ज्यादा सहायता प्रदान कर रही है। तेज गेंदबाजों को भी शुरुआती ओवर में मदद मिल रही है। हालांकि, यहां की सीमा रेखा अन्य स्टेडियम के मुकाबले थोड़ी छोटी है। ऐसे में बल्लेबाज नजरें जमाकर बड़ी पारी खेलना चाहेंगे।

जानकारी कैसा रहेगा मुंबई का मौसम? एक्यूवेदर के अनुसार, 15 फरवरी को मुंबई में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान है। मैच के दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है। ऐसे में दर्शक पूरे मैच का आनंद ले सकते हैं।

नजरें इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें हेटमायर ने पिछले 8 मैचों में 320 रन बनाए हैं। किंग ने 7 मैचों में 133.96 की स्ट्राइक रेट से 213 रन अपने नाम किए हैं। नेपाल से आसिफ ने पिछले 9 मैचों में 290 रन बनाए हैं। कुशल 10 मैचों 282 रन बनाने में सफल रहे हैं। मोती ने 6 मैचों में 7 विकेट अपने नाम किए हैं। इसी प्रकार संदीप ने 8 मैचों में 13 विकेट चटका चुके हैं। इन सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी।