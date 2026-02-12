टी-20 विश्व कप 2026: नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने भारत के खिलाफ लिए 4 विकेट

सूची

इस सूची में शामिल हुए इरास्मस

क्रिकबज के अनुसार, इरास्मस टी-20 विश्व कप में 4 विकेट लेने वाले चौथे कप्तान बने। उनसे पहले अफगानिस्तान के राशिद खान, न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी, और ओमान के जीशान मकसूद ऐसा कर चुके हैं। दिलचस्प रूप से राशिद ने 2 बार (4/17 बनाम न्यूजीलैंड, और 4/23 बनाम बांग्लादेश 2024) ऐसा किया है। बता दें कि विटोरी ने भारत के खिलाफ (4/20, 2007) और जीशान मकसूद ने पापुआ एंड न्यू गिनी (4/20, 2021) के खिलाफ ऐसा किया था।