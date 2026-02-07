टी-20 विश्व कप 2026: इंग्लैंड बनाम नेपाल मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

एकादश ये हो सकती है नेपाल की संभावित एकादश नेपाल की टीम के पास कई शानदार खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख पलट सकते हैं। कप्तान रोहित से टीम को काफी उम्मीदें होगी। दीपेंद्र सिंह ऐरी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। ऐसे में वह बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। गेंदबाजी में अनुभवी संदीप लामिछाने बेहतर करना चाहेंगे। संभावित एकादश: कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, सुंदीप जोरा, आशिफ शेख, गुलशन झा, लोकेश बाम, सोमपाल कामी, नंदन यादव और संदीप लामिछाने।

Advertisement

पिच कैसी होगी पिच की स्थिति? वानखेड़े स्टेडियम को बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहां की पिच उन्हें काफी रास आती है। यहां की सीमा रेखा अन्य स्टेडियम के मुकाबले थोड़ी छोटी है। दूसरी ओर एक गेंदबाज के दृष्टिकोण से पिच स्पिनरों को कुछ हद तक सहायता प्रदान करती है, लेकिन ज्यादा उम्मीद रखना बेमानी होगी। तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर में मदद मिलती है, ऐसे में वह जल्दी विकेट लेना चाहेंगे। ऐसे में यहां बड़े स्कोर वाले मुकाबले देखने को मिलेंगे।

Advertisement

जानकारी कैसा रहेगा मौसम? एक्यूवेदर के अनुसार, 8 फरवरी को मुंबई में मौसम साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 25 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में दर्शकों को पूरा मैच आराम से देखने को मिलेगा।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें सॉल्ट ने पिछले 9 मैचों में 394 रन बनाए हैं। बटलर ने 10 मैचों में 177.3 की स्ट्राइक रेट से 250 रन अपने नाम किए हैं। नेपाल से आसिफ ने पिछले 9 मैचों में 280 रन बनाए हैं। कुशल 10 मैचों 258 रन बनाने में सफल रहे हैं। आदिल ने 8 मैचों में 15 विकेट अपने नाम किए हैं। इसी प्रकार संदीप ने 7 मैचों में 13 विकेट चटका चुके हैं। इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी।