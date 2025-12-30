टी-20 विश्व कप 2026 के लिए इंग्लैंड की टीम घोषित, हैरी ब्रूक बनाए गए कप्तान 

टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है, जिसके लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने अपनी टीम की घोषणा की है। हैरी ब्रूक को इंग्लैंड क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। टीम में कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। इंग्लैंड की टीम ग्रुप-C में वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल और इटली की टीम के साथ है। टूर्नामेंट का आयोजन भारत और श्रीलंका में होना है। ऐसे में आइए पूरी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं।

टीम ऐसी ही इंग्लैंड की टीम श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज में भी यही टीम खेलेगी। तेज गेंदबाज जोश टंग को पहली बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मौका दिया गया है। श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज और विश्व कप के लिए इंग्लैंड की टीम: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर (केवल विश्व कप), टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्राइडन कार्स (केवल श्रीलंका दौरा), सैम कर्रन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टंग और ल्यूक वुड

वनडे श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज भी खेलेगी इंग्लैंड इंग्लैंड टीम श्रीलंका दौरे पर 3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेलेगी, जिसके लिए ECB ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। जैक क्रॉली ने दिसंबर 2023 के बाद पहली बार 50 ओवर के प्रारूप में वापसी की है। वहीं, विल जैक्स और ब्राइडन कार्स को भी टीम में जगह मिली है। वनडे और टी-20 दोनों टीमों के खिलाड़ी 18 जनवरी को श्रीलंका रवाना होंगे, जबकि पहला वनडे मुकाबला 22 जनवरी को खेला जाएगा।

जानकारी ऐसी है इंग्लैंड की वनडे टीम श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, ब्राइडन कार्स, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जैक क्रॉली, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट और ल्यूक वुड।

मौका चोटिल आर्चर को भी मौका चोट से जूझ रहे आर्चर को भी टीम में शामिल किया गया है। वहीं, टंग का चयन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी एशेज सीरीज में उनके प्रदर्शन का इनाम माना जा रहा है। उन्होंने अब तक अपने करियर में सिर्फ इंग्लैंड में टी-20 क्रिकेट खेला है। उन्होंने 21 मैचों में 29 विकेट लिए हैं, जहां उनकी औसत 19.03 की रही है। उनकी इकॉनमी रेट 9.07 की रही है, जो थोड़ी चिंता का विषय मानी जा रही है।