टी-20 विश्व कप 2026: क्रिकेट आयरलैंड ने ICC से बांग्लादेश के इस अनुरोध को किया खारिज

प्रतिबद्धता मूल कार्यक्रम के प्रति आयरलैंड की प्रतिबद्धता क्रिकेट आयरलैंड के एक अधिकारी ने मूल कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा, "हमें ICC से निश्चित आश्वासन मिला है कि हम मूल कार्यक्रम से नहीं हटेंगे। हम निश्चित रूप से श्रीलंका में ही अपने ग्रुप चरण के मैच खेलेंगे।" यह बयान दर्शाता है कि क्रिकेट आयरलैंड अपने कार्यक्रम में बदलाव करने की योजना नहीं बना रहा है, जिससे आगामी टी-20 विश्व कप के लिए मैच स्थानों पर चल रही बहस और जटिल हो गई है।

स्थिति बांग्लादेश का मौजूदा ग्रुप और मैच के आयोजन स्थल टी-20 विश्व कप 2026 के वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार बांग्लादेश को ग्रुप-C में वेस्टइंडीज, इटली, इंग्लैंड और नेपाल के साथ है। उसके 3 मैच कोलकाता और एक मैच मुंबई में होने हैं। इससे BCB का ग्रुप बदलने का अनुरोध और भी जटिल हो जाता है, क्योंकि अगर ICC आयरलैंड के साथ ग्रुप की अदला-बदली के उसके प्रस्ताव पर विचार करती है, तो मौजूदा ग्रुपों में पूरी तरह फेरबदल करना होगा। इसका पूरे कार्यक्रम पर असर पड़ेगा।

Advertisement