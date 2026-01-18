टी-20 विश्व कप 2026: क्रिकेट आयरलैंड ने ICC से बांग्लादेश के इस अनुरोध को किया खारिज
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने शनिवार को अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलने के लिए इंटरनेशन क्रिकेट काउंसिल (ICC) प्रतिनिधियों के साथ बैठक में आयरलैंड के साथ ग्रुप बदलने का प्रस्ताव रखा था। यह उसकी विश्व कप के सभी मैच भारत से बाहर स्थानांतरित करने की मांग का हिस्सा था। हालांकि, क्रिकेट आयरलैंड (CI) ने इसे खारिज कर दिया है।
प्रतिबद्धता
मूल कार्यक्रम के प्रति आयरलैंड की प्रतिबद्धता
क्रिकेट आयरलैंड के एक अधिकारी ने मूल कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा, "हमें ICC से निश्चित आश्वासन मिला है कि हम मूल कार्यक्रम से नहीं हटेंगे। हम निश्चित रूप से श्रीलंका में ही अपने ग्रुप चरण के मैच खेलेंगे।" यह बयान दर्शाता है कि क्रिकेट आयरलैंड अपने कार्यक्रम में बदलाव करने की योजना नहीं बना रहा है, जिससे आगामी टी-20 विश्व कप के लिए मैच स्थानों पर चल रही बहस और जटिल हो गई है।
स्थिति
बांग्लादेश का मौजूदा ग्रुप और मैच के आयोजन स्थल
टी-20 विश्व कप 2026 के वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार बांग्लादेश को ग्रुप-C में वेस्टइंडीज, इटली, इंग्लैंड और नेपाल के साथ है। उसके 3 मैच कोलकाता और एक मैच मुंबई में होने हैं। इससे BCB का ग्रुप बदलने का अनुरोध और भी जटिल हो जाता है, क्योंकि अगर ICC आयरलैंड के साथ ग्रुप की अदला-बदली के उसके प्रस्ताव पर विचार करती है, तो मौजूदा ग्रुपों में पूरी तरह फेरबदल करना होगा। इसका पूरे कार्यक्रम पर असर पड़ेगा।
चिंता
भारत में मैच खेलने को लेकर क्या है BCB की चिंता?
BCB ने टी-20 विश्व कप के लिए भारत जाने से इनकार कर दिया है। ICC के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्होंने टीम, बांग्लादेशी प्रशंसकों, मीडिया और अन्य हितधारकों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए अपने औपचारिक अनुरोध को दोहराया। BCB की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बातचीत रचनात्मक, सौहार्दपूर्ण और पेशेवर तरीके से संपन्न हुई, जिससे इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की उनकी प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।