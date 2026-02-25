टी-20 विश्व कप 2026: क्या पाकिस्तान टीम अब भी बना सकती है सेमीफाइनल में जगह?

टाईब्रेकर

न्यूजीलैंड के एक मैच जीतने पर कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकती है पाकिस्तान?

अगर न्यूजीलैंड टीम एक मैच जीतती है और दूसरा हारती है, तो उसके 3 अंक होंगे। ऐसे में क्वालिफिकेशन नेट रन रेट पर निर्भर करेगा। पाकिस्तान की मौजूदा नेट रन रेट (-0.461) श्रीलंका के खिलाफ उसकी जीत के अंतर को महत्वपूर्ण बनाती है। उसे श्रीलंका के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही यह भी उम्मीद करनी होगी कि इंग्लैंड टीम न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से हराए। इससे न्यूजीलैंड की नेट रन रेट कम हो जाएगी।