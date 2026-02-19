टी-20 विश्व कप 2026: ब्रायन बेनेट ने लगातार दूसरे मैच में लगाया अर्धशतक
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 के 38वें मैच में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम को 6 विकेट से हराते हुए अपनी तीसरी जीत दर्ज की। कोलंबो स्टेडियम में हुए मैच में जीत के लिए मिले 179 रन के लक्ष्य को जिम्बाब्वे की टीम ने ब्रायन बेनेट (63*) और सिकंदर रजा (45) की पारियों की बदौलत हासिल किया। बेनेट ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 11वां अर्धशतक लगाया। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही ब्रायन बेनेट की पारी
जिम्बाब्वे से पारी की शुरुआत करने आए बेनेट ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और अपना अर्धशतक 41 गेंदों में पूरा किया। वह 48 गेंदों में 63 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने मारुमानी (34) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 69 रन जोड़े। इसके अलावा उन्होंने रजा के साथ भी तीसरे विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी की। रजा 26 गेंदों में 2 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 45 रन की तेज पारी खेलकर आउट हुए।
जानकारी
बेनेट ने लगातार दूसरे मैच में लगाया अर्धशतक
बेनेट ने अपने पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 64 रन बनाए थे। टी-20 विश्व कप 2026 में उन्होंने 3 पारियों में 125.00 की स्ट्राइक रेट के साथ 175 रन बनाए हैं।
आंकड़े
ऐसा है बेनेट का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
बेनेट ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज 2023 में किया था। उन्होंने अब तक 55 मैचों में 35.42 की औसत और 143.16 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,771 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 11 अर्धशतक लगाए। वह 3 पारियों में बिना खाता खोले भी आउट हुए हैं। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में फिलहाल अपने देश से चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
लेखा-जोखा
जिम्बाब्वे ने इस तरह से जीता मुकाबला
श्रीलंका से पारी की शुरुआत करने आए पथुम निसांका ने अर्धशतक (62) लगाया। उनके अलावा पवन रथनायके ने 25 गेंदों में 44 रन की पारी खेली और मेजबान टीम ने 178/7 स्कोर बनाया। जवाब में तदिवानाशे मारुमानी (34) और ब्रायन बेनेट ने टीम को सधी हुई शुरुआत दिलाई। इसके बाद कप्तान सिकंदर रजा ने 45 रन की आक्रामक पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में बेनेट ने नाबाद अर्धशतक (63*) लगाते हुए जीत दिलाई।