टी-20 विश्व कप 2026: भारत में मैच न खेलने पर बांग्लादेश गंवाएगा अंक- रिपोर्ट

टी-20 विश्व कप 2026 से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में BCB ने आगामी विश्व कप के लिए भारत में अपने मैच खेलने से मना कर दिया था। अब खबर है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस मामले में कहा है कि भारत में मैच नहीं खेलने पर बांग्लादेश को अंको का नुकसान होगा। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट ICC ने BCB की मांग ठुकराई क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, ICC ने BCB की टी-20 विश्व कप 2026 के मैच भारत से बाहर (श्रीलंका में) स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दिया है। ICC ने एक वर्चुअल मीटिंग में BCB को बताया कि अगर बांग्लादेश भारत नहीं आता और मैच नहीं खेलता, तो उन्हें पॉइंट्स फॉरफिट करने पड़ सकते हैं। हालांकि, BCB ने दावा किया है कि ICC ने कोई ऐसी चेतावनी नहीं दी है। बता दें कि कोई औपचारिक बयान नहीं आया है।

विवाद मुस्तफिजुर को IPL से बाहर करने से शुरू हुआ था विवाद बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में कई हिंदू लोगों की हत्याएं हुई थी। ऐसे में भारत में कई लोगों ने बांग्लादेशी खिलाड़ी के IPL में खेलने को लेकर गुस्सा जाहिर किया था। इन घटनाओं के बीच KKR ने मुस्तफिजुर को रिलीज कर दिया था। भले ही BCCI ने मुस्तफिजुर को रिलीज करने के लिए सीधे तौर पर द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा स्थिति का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने संकेत दिया कि यह फैसला बड़े घटनाक्रमों से प्रभावित था।

Advertisement

कार्यक्रम अपने ग्रुप स्टेज के सभी मैच भारत में खेलेगी बांग्लादेशी टीम ICC के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, ग्रुप-C में मौजूद बांग्लादेशी टीम को अपने पहले 3 मैच कोलकाता में खेलने हैं। 7 फरवरी (वेस्टइंडीज के खिलाफ), 9 फरवरी (इटली के खिलाफ) और 14 फरवरी (इंग्लैंड के खिलाफ) को बांग्लादेशी टीम को ईडन गार्डन स्टेडियम में खेलना है। उनका आखिरी ग्रुप मैच नेपाल क्रिकेट टीम के खिलाफ 17 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होना है।

Advertisement

अंक क्या होता है पॉइंट्स फॉरफिट का मतलब? अगर कोई टीम मैच खेलने से मना कर देती है, तो उसे उस मैच के लिए मिलने वाले अंक (पॉइंट्स) नहीं मिलते। ऐसे में विपक्षी टीम को पूरे अंक मिलते हैं और उसे विजेता माना जाता है। टी-20 विश्व कप में मैच को जीतने वाली टीम को 2 अंक, हारने वाली टीम को 0 अंक, और मैच के बेनतीजा होने पर दोनों टीमों को 1-1 अंक मिलते हैं। ऐसे में बांग्लादेश ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएगा।