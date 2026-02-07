टी-20 विश्व कप 2026: अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट और अन्य रोचक आंकड़े

आंकड़े टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे हैं स्टेडियम के आंकड़े इस स्टेडियम में पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2016 में खेला गया था। यहां 8 मुकाबले हुए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मैच जीते हैं, बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को भी 4 मैचों में जीत मिली है। यहां सबसे बड़ी पारी संयुक्त रूप से रोहित शर्मा और शिखर धवन ने खेली है। दोनों ने साल 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 80-80 रन बनाए थे। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन क्रिस जॉर्डन (4/28 बनाम श्रीलंका, 2016) का रहा है।

अन्य अरुण जेटली स्टेडियम के अन्य आंकड़े अरुण जेटली स्टेडियम में सबसे बड़ा स्कोर भारतीय टीम (221/9 बनाम बांग्लादेश) के नाम है। यहां सबसे छोटा स्कोर श्रीलंका (120 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका) ने बनाया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैदान पर औसत स्कोर 171 रन का रहा है। इस मैदान पर जेसन रॉय ने 3 मैच की 3 पारी में सबसे ज्यादा 125 रन बनाए हैं। इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने यहां 3 मैच में सबसे ज्यादा 6 विकेट चटकाए हैं।

पिच कैसा रहेगा पिच का मिजाज? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग है। तेज आउटफील्ड और छोटी सीमाएं बल्लेबाजों को तेजी से रन बनाने की प्रेरित करती हैं। इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में उन्हें विकेट निकालने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होते हैं। स्पिनरों को पिच से मदद मिलती है और उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। इस स्टेडियम की पिच काली मिट्‌टी से बनी है, जो काफी कठोर और सपाट है।

