टी-20 विश्व कप 2026: अभिषेक USA के खिलाफ हुए 'गोल्डन डक' पर आउट, बनाया अनचाहा रिकॉर्ड

लेखन भारत शर्मा 08:15 pm Feb 07, 202608:15 pm

क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 के तीसरे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा USA क्रिकेट टीम के खिलाफ 'गोल्डन डक' (पहली गेंद पर बिना रन बनाए आउट होना) पर आउट हो गए। अली खान ने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्हें पवेलियन भेजा। अभिषेक ने जोरदार शॉट लगाया, लेकिन गेंद डीप कवर पर खड़े संजय कृष्णमूर्ति के हाथों में चली गई। बता दें कि यह अभिषेक का टी-20 विश्व कप में डेब्यू था।