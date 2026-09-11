टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इन महिला गेंदबाजों ने सबसे कम मैचों में 50 विकेट पूरे किए 

न्यूजीलैंड की ली कास्परेक भी इस सूची का हिस्सा हैं। उन्होंने भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपने 50 विकेट पूरे करने के लिए 29 मैच का सहारा लिया।

इस दाएं हाथ की ऑफ स्पिनर ने अब तक 52 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 14.86 की औसत और 6.40 की इकॉनमी रेट के साथ 81 विकेट लिए हैं।

उन्होंने कभी 5 विकेट हॉल नहीं लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7 रन पर 4 विकेट लेना रहा है।