टी-20 अंतरराष्ट्रीय: 3 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड के इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सर्वाधिक रन

बटलर ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में 3 पारियों में 86.00 की औसत और 186.96 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 172 रन बनाए। उन्होंने इस सीरीज में कुल 19 चौके और 6 छक्के भी लगाए।

वह इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज साबित हुए।

इस सीरीज में उनके स्कोर क्रमशः 80, 30 और नाबाद 62 रन रहे।

बता दें कि बटलर टी-20 क्रिकेट में अब तक 15,000+ रन बना चुके हैं।