टी-20 अंतरराष्ट्रीय: स्मृति मंधाना ने सलामी बल्लेबाज के रूप में पूरे किए 4,000 रन, जानिए आंकड़े 

सलामी

सलामी बल्लेबाज के रूप में ऐसे हैं मंधाना के आंकड़े

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 144 पारियों में सलामी बल्लेबाज के रूप में खेल चुकी मंधाना ने 30 की औसत से 4,028 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनके टी-20 करियर के 33 अर्धशतकों में से 32 सलामी बल्लेबाजी के रूप में बनाए हैं। उन्होंने अपने करियर का एकमात्र शतक सलामी बल्लेबाज के रूप में ही बनाया है। मैच में मंधाना 24 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुईं। उनके बल्ले से 4 चौके निकले और उनकी स्ट्राइक रेट 129.17 की रही।