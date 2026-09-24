टी-20 अंतरराष्ट्रीय: सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर आउट होने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाज
क्या है खबर?
टी-20 क्रिकेट में सलामी बल्लेबाजों पर पारी की शुरुआत में ही टीम को तेज शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। हालांकि, कई बार बल्लेबाज पहली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा (गोल्डन डक) देते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में भी कुछ सलामी बल्लेबाजों ने अलग-अलग मुकाबलों में पहली गेंद का सामना करते ही अपना विकेट गंवाया है। ऐसे में आइए जानते हैं इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन-कौन से भारतीय बल्लेबाज हैं?
#1
अभिषेक शर्मा (5 बार)
भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस सूची में पहले स्थान पर आ गए हैं।
वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 5 बार पहली ही गेंद पर पवेलियन लौटे हैं।
वह अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 8 बार खाता खोले बिना आउट हुए हैं।
बतौर सलामी बल्लेबाज इस खिलाड़ी ने 57 पारियों में 33.35 की औसत से 1,834 रन बनाए हैं। 2 पारियों में ये खिलाड़ी नाबाद भी रहा है।
#2
रोहित शर्मा (4 बार)
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं।
यह खिलाड़ी 4 पारियों में बतौर सलामी बल्लेबाज पहली ही गेंद पर आउट हुआ है।
वह अपने करियर में कुल 12 बार खाता खोले बिना पवेलियन लौटे हैं और 151 पारियों में 32.05 की औसत से 4,231 रन बनाने में सफल रहे हैं।
सलामी बल्लेबाज के तौर पर उनके बल्ले से 124 पारियों में 32.61 की औसत से 3,750 रन निकले हैं।
#3
संजू सैमसन (3 बार)
संजू सैमसन इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं और 3 बार बतौर सलामी बल्लेबाज पहली ही गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौटे हैं।
वह अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 8 बार खाता खोले बिना आउट हुए हैं।
उन्होंने अब तक 70 मुकाबले खेले हैं और इसकी 62 पारियों में 27.33 की औसत और 157.37 की स्ट्राइक रेट से 1,558 रन बनाए हैं।
सलामी बल्लेबाज के तौर पर सैमसन ने 36 मुकाबलों में 1,085 रन बनाए हैं।
#4
केएल राहुल (2 बार)
केएल राहुल इस सूची में चौथे नंबर पर हैं। वह 2 बार अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में सलामी बल्लेबाज के तौर पर पहली ही गेंद पर आउट हुए हैं।
उन्होंने अपना आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2022 में खेला था।
अब तक उन्होंने 72 मैच खेले हैं और इसकी 68 पारियों में 2,265 रन बनाए हैं। वह 5 बार खाता खोले बिना आउट हुए हैं।
बतौर सलामी बल्लेबाज उन्होंने 54 पारियों में 36.52 की औसत से 1,826 रन बनाए हैं।