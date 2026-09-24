टी-20 अंतरराष्ट्रीय: सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर आउट होने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाज

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं।

यह खिलाड़ी 4 पारियों में बतौर सलामी बल्लेबाज पहली ही गेंद पर आउट हुआ है।

वह अपने करियर में कुल 12 बार खाता खोले बिना पवेलियन लौटे हैं और 151 पारियों में 32.05 की औसत से 4,231 रन बनाने में सफल रहे हैं।

सलामी बल्लेबाज के तौर पर उनके बल्ले से 124 पारियों में 32.61 की औसत से 3,750 रन निकले हैं।