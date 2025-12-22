टी-20 अंतरराष्ट्रीय: एक साल में सबसे खराब बल्लेबाजी औसत वाले भारतीय कप्तान

#1 सूर्यकुमार यादव (औसत- 13.62, 2025) 35 साल के भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने इस साल 21 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले और इसकी 19 पारियों में उनके बल्ले से 13.62 की बेहद खराब औसत से सिर्फ 218 रन निकले। वह एक भी शतक या अर्धशतक नहीं लगा पाए। उनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 123.16 की रही। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 47 रन रहा। सूर्यकुमार के करियर का यह सबसे खराब साल रहा। पिछले साल उन्होंने 17 पारियों में 26.81 की औसत से 429 रन बनाए थे।

#2 महेंद्र सिंह धोनी (औसत- 23.00, 2009) महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में टी-20 विश्व कप का खिताब जीता था। इसके बाद 2009 उनके लिए अच्छा नहीं रहा था। पूर्व भारतीय दिग्गज ने 10 पारियों में 23.00 की औसत और 101.09 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 184 रन बनाए थे। इस बीच वह कोई अर्धशतक नहीं लगा सके थे और 46 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा था। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में धोनी ने 37.60 की औसत से 1,617 रन बनाए थे।

#3 हार्दिक पांड्या (औसत- 23.50, 2023) भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी इस सूची में मौजूद हैं। उन्होंने 2023 में कप्तानी करते हुए 10 पारियों में 23.50 की औसत और 110.58 की स्ट्राइक रेट के साथ 188 रन बनाए थे। वह कोई अर्धशतक नहीं लगा सके थे और उस साल उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 30 रन रहा था। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में वह बल्लेबाजी में 2,000 से अधिक रन बना चुके हैं और गेंदबाजी में 100 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं।

