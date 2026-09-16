जसप्रीत बुमराह इस सूची में पहले स्थान पर आ गए हैं (फाइल तस्वीर)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत के लिए इन गेंदबाजों ने फेंके हैं सबसे ज्यादा मेडन ओवर

लेखन आदर्श कुमार 12:30 pm Sep 16, 202612:30 pm

क्या है खबर?

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लेबाजों के लिए तेजी से रन बनाना जरूरी होता है। ऐसे में गेंदबाजों के लिए मेडन ओवर निकालना आसान नहीं होता। हालांकि, भारतीय क्रिकेट टीम के कई गेंदबाजों ने इस प्रारूप में अपनी कसी हुई गेंदबाजी से कई मौकों पर बल्लेबाजों को रन बनाने से रोका है। कुछ गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी कर दिग्गज बल्लेबाजों को परेशान किया है। ऐसे में आइए उन भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडन ओवर डाले हैं।