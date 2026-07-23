टी-20 अंतरराष्ट्रीय: पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

अपनी तेज गति के लिए मशहूर मयंक ने 2024 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज परवेज हुसैन को पहली ही गेंद पर आउट किया था।

इसके बाद 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ब्रायन बेनेट को पहली गेंद पर आउट कर उन्होंने दूसरी बार यह उपलब्धि हासिल की।

मयंक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में अपने 4 ओवर में 18 रन देते हुए 2 सफलताएं हासिल की।