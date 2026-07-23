टी-20 अंतरराष्ट्रीय: पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उम्दा गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए। उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के चलते जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 125/7 का स्कोर बनाया। हरारे में हुए इस मैच में मयंक ने मैच की पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया। इस बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय की पहली गेंद पर आउट करने वाले भारतीय गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
भुवनेश्वर कुमार (3 बार)
भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 3 बार ऐसा कर चुके हैं।
उन्होंने साल 2022 में लगातार 3 अलग-अलग टीमों के खिलाफ पारी की पहली ही गेंद पर विकेट चटकाया था।
सबसे पहले श्रीलंका के खिलाफ इकाना स्टेडियम में उन्होंने पथुम निसांका को बोल्ड किया था।
इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ जेसन रॉय और इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ वेस्ली मधेवेरे को पहली गेंद पर पवेलियन भेजा था।
अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने 90 विकेट लिए हैं।
#2
हार्दिक पांड्या (2 बार)
भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में नई गेंद से भी अपनी उपयोगिता साबित की है।
उन्होंने 2023 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ पहली ही गेंद पर ब्रैंडन किंग को आउट किया था।
इसके बाद 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ सैम अयूब को पहली गेंद पर पवेलियन भेजकर दूसरी बार यह उपलब्धि हासिल की थी।
उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 27.13 की औसत के साथ 114 विकेट लिए हैं।
#3
अर्शदीप सिंह (2 बार)
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने भी 2 बार पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने का कारनामा किया है।
उन्होंने 2024 के टी-20 विश्व कप में अमेरिका के जहांगीर को पहली गेंद पर आउट किया था।
इसके बाद 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ फिल सॉल्ट का विकेट लेकर इस खास सूची में दूसरी बार अपना नाम दर्ज कराया था।
अर्शदीप नई गेंद से विकेट चटकाने की काबिलियत रखते हैं।
#4
मयंक यादव (2 बार)
अपनी तेज गति के लिए मशहूर मयंक ने 2024 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज परवेज हुसैन को पहली ही गेंद पर आउट किया था।
इसके बाद 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ब्रायन बेनेट को पहली गेंद पर आउट कर उन्होंने दूसरी बार यह उपलब्धि हासिल की।
मयंक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में अपने 4 ओवर में 18 रन देते हुए 2 सफलताएं हासिल की।