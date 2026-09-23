अक्षर पटेल ने भारत के लिए आखिरी ओवर में कई शानदार प्रदर्शन किए हैं (फाइल तस्वीर)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: अंतिम ओवर में सबसे कम रन बचाकर जीत दिलाने वाले भारतीय गेंदबाज

लेखन आदर्श कुमार 03:21 pm Sep 23, 202603:21 pm

क्या है खबर?

टी-20 क्रिकेट में अंतिम ओवर का रोमांच अलग ही स्तर पर होता है। इस ओवर में गेंदबाज पर कम रन बचाने की जिम्मेदारी हो तो दबाव और बढ़ जाता है। भारतीय क्रिकेट में भी ऐसे कई मौके आए हैं, जब गेंदबाजों ने आखिरी ओवर में अपनी सटीक गेंदबाजी से मुकाबले का रुख बदल दिया। ऐसे में आइए उन भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने आखिरी ओवर में सबसे कम रन बचाकर टीम को जीत दिलाई।