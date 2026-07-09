टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ इन मैचों में बनाए 200+ रन के स्कोर

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इंग्लैंड बनाम भारत (डरबन, 2007 में 200/6)

टी-20 विश्व कप 2007 में डरबन में हुए मुकाबले में 219 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 200/6 का स्कोर बनाया था। विक्रम सोलंकी (41) और केविन पीटरसन (39) ने उपयोगी पारियां खेली थीं। डैरेन मैडी (29) और पॉल कॉलिंगवुड (28) ने भी अहम योगदान दिया था। हालांकि, ये पारियां भी टीम को जीत दिलाने के लिए नाकाफी थी। इसी मैच में पूर्व दिग्गज युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के जड़े थे।