टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ इन मैचों में बनाए 200+ रन के स्कोर
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है और कई मैचों में विशाल स्कोर बनाती है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी-20 में भी इंग्लिश टीम ने 201/7 का स्कोर बनाया था। ट्रेंट ब्रिज में खेले गए उस मैच में भारत को 125 रन से करारी हार मिली थी। इस बीच इंग्लैंड के भारत के खिलाफ बनाए 200+ रन के स्कोर पर एक नजर डालते हैं।
#1
इंग्लैंड बनाम भारत (मुंबई, 2026 में 246/7)
टी-20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने 253/7 का विशाल स्कोर बनाया था। जवाब में मेहमान टीम संघर्ष के बावजूद लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी थी। पावरप्ले के अंदर ही 64/3 का स्कोर बनाने वाली इंग्लिश टीम ने पूरे ओवर खेलने के बाद 246/7 का स्कोर बनाया था। जैकब बेथेल ने 48 गेंदों में 105 रन की पारी खेली थी। विल जैक्स (35) दूसरे इंग्लिश बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 30 से ज्यादा रन बनाए थे।
#2
इंग्लैंड बनाम भारत (नॉटिंघम, 2022 में 215/7)
2022 में नॉटिंघम में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ तीसरे टी-20 में 215/7 का स्कोर बनाया था। मेजबान टीम से डेविड मलान ने 39 गेंदों में 77 रन बनाए थे। उनके अलावा लियाम लिविंगस्टोन ने भी 29 गेंदों में 42 रन का उपयोगी योगदान दिया था। जवाब में भारतीय टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 9 विकेट खोकर 198 रन ही बना सकी थी। भारत से सूर्यकुमार यादव ने शतक (117) लगाया था।
#3
इंग्लैंड बनाम भारत (नॉटिंघम, 2026 में 201/7)
भारत के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी-20 मैच में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने 44 गेंदों का सामना करते हुए 70 रन बनाए थे। उनके साथी खिलाड़ी सैम कर्रन ने 24 गेंदों में 41 रन की पारी खेली। इन खिलाड़ियों की बदौलत इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवरों के बाद 201/7 का स्कोर बनाया। जवाब में भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 76 रन पर सिमट गई थी।
#4
इंग्लैंड बनाम भारत (डरबन, 2007 में 200/6)
टी-20 विश्व कप 2007 में डरबन में हुए मुकाबले में 219 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 200/6 का स्कोर बनाया था। विक्रम सोलंकी (41) और केविन पीटरसन (39) ने उपयोगी पारियां खेली थीं। डैरेन मैडी (29) और पॉल कॉलिंगवुड (28) ने भी अहम योगदान दिया था। हालांकि, ये पारियां भी टीम को जीत दिलाने के लिए नाकाफी थी। इसी मैच में पूर्व दिग्गज युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के जड़े थे।