आदिल राशिद के आंकड़े ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर कमाल के हैं (फाइल तस्वीर)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

लेखन आदर्श कुमार 02:08 am Jul 04, 202602:08 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा। पहला मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था, ऐसे में दोनों टीमें दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज कर बढ़त हासिल करना चाहेगी। इस मैदान पर बल्लेबाजों के साथ-साथ गेंदबाजों ने भी अपनी छाप छोड़ी है और कई धमाकेदार प्रदर्शन किए हैं। ऐसे में आइए यहां सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।