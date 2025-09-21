टी-20 अंतरराष्ट्रीय: न्यूजीलैंड के सबसे छोटे टीम स्कोर, दो बार 60 रन पर हो चुकी ऑलआउट

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने कई बार अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से बड़े स्कोर खड़े किए हैं, लेकिन कुछ मौकों पर कीवी बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप भी रहे हैं। क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में जहां एक-एक रन का महत्व होता है, वहीं न्यूजीलैंड ने कई बार बेहद कम स्कोर पर अपनी पारी गंवाई है। ऐसे में आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके सबसे छोटे स्कोर पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 दो बार 60 रन पर ऑलआउट हो चुकी है टीम न्यूजीलैंड 2 बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 60 रन पर ऑलआउट हुई है। साल 2014 में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने पहली पारी में 119 रन बनाए थे। जवाब में कीवी टीम 60 रन पर पवेलियन में थी। टीम को 59 रनों से हार मिली थी। रंगना हेराथ ने सिर्फ 3 रन देकर 5 विकेट लिए थे। 2021 में कीवी टीम बांग्लादेश के खिलाफ 16.5 ओवर में 60 रन पर ऑलआउट हुई थी। बांग्लादेश ने 7 विकेट से मैच जीता था।

#2 66 रन बनाम भारत, 2023 भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2023 में न्यूजीलैंड की टीम 66 रन पर ऑलआउट हुई थी। अहमदाबाद में खेले गए उस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी। उसने 234/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया था। पूरी टीम 12.1 ओवर में ही पवेलियन लौट गई थी। भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी की थी। उन्होंने 4 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे।

#3 75 रन बनाम अफगानिस्तान, 2024 साल 2024 के टी-20 विश्व कप में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 75 रन पर ऑलआउट हुई थी। उस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने 159/6 का स्कोर बनाने में सफल रही थी। जवाब में न्यूजीलैंड 15.2 ओवर में ही ऑलआउट हो गई थी। राशिद खान और फजलहक फारूकी ने उस मैच में कमाल की गेंदबाजी की थी। दोनों ने 4-4 विकेट अपने नाम किए थे।