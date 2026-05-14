टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज और उनके आंकड़े

टी-20 क्रिकेट को चौकों-छक्कों और तूफानी बल्लेबाजी का खेल माना जाता है, जहां बल्लेबाज कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल देते हैं। इस प्रारूप में शतक लगाना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होता, क्योंकि खिलाड़ियों को बेहद तेज गति से रन बनाने पड़ते हैं। दुनिया के कई दिग्गज बल्लेबाजों ने अपने आक्रामक अंदाज से टी-20 क्रिकेट में शतकों की झड़ी लगाई है। आइए इस प्रारूप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 क्रिस गेल (22 शतक) इस सूची में पहले स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। उन्होंने साल 2005 में अपना पहला टी-20 मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2022 में क्रिकेट का सबसे छोटा प्रारूप खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 463 मैचों की 455 पारियों में 22 शतक जड़े थे। उनके बल्ले से 36.22 की औसत और 144.75 की स्ट्राइक रेट से 14,562 रन निकले थे। उन्होंने अपने करियर में 1,132 चौके और 1,056 छक्के लगाए थे।

#2 बाबर आजम (13 शतक) पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम 13 शतक के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अपना पहला टी-20 मुकाबला साल 2012 में खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 359 मैच खेले हैं और इसकी 346 पारियों में 42.78 की औसत और 129.04 की स्ट्राइक रेट से 12,493 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 122 रन रहा है। बाबर ने सबसे छोटे प्रारूप में 1,305 चौके और 239 छक्के भी लगाए हैं।

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#3 विराट कोहली और डेविड वार्नर (10-10 शतक) तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से विराट कोहली और डेविड वार्नर हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने टी-20 क्रिकेट में 10-10 शतक जड़े हैं। कोहली ने 426 मुकाबले खेले हैं और इसकी 409 पारियों में 42.25 की औसत और 135.55 की स्ट्राइक रेट से 14,027 रन बनाए हैं। वार्नर के बल्ले से 439 मैच की 438 पारियों में 37.29 की औसत और 140.77 की स्ट्राइर रेट से 14,284 रन निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135* रन रहा है।

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