टी-20 क्रिकेट: अभिषेक एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय बने
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 10वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से निराश किया। वह लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ इस मुकाबले में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। वह साल 2026 में टी-20 क्रिकेट में छठी बार शून्य पर आउट हुए हैं। उनके नाम अनचाहा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। वह एक कैलेंडर वर्ष में संयुक्त रूप से सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय बन गए हैं।
क्लब
अभिषेक ने की रोहित और सैमसन की बराबरी
इस मैच में शून्य पर आउट होने के साथ ही अभिषेक एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक बार आउट होने के मामले में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और बल्लेबाज संजू सैमसन के क्लब में शामिल हो गए हैं। सैमसन साल 2024 में इस प्रारूप में 6 बार शून्य पर आउट हुए थे। इसी तरह रोहित ने साल 2018 में यह अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया था। हालांकि, अभिषेक पर अब इन दोनों से आगे निकलने का खतरा मंडरा रहा है।
करियर
कैसा रहा है अभिषेक का टी-20 करियर?
अभिषेक ने अपना पहला टी-20 मुकाबला साल 2018 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 184 मुकाबले खेले हैं और इसकी 180 पारियों में 32.49 की औसत से 5,296 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 173.29 की रही है। इस सलामी बल्लेबाज के बल्ले से 32 अर्धशतक के अलावा 8 शतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 148 रन का रहा है।