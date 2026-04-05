अभिषेक शर्मा टी-20 क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में छठी बार शून्य पर आउट हुए हैं

टी-20 क्रिकेट: अभिषेक एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय बने

लेखन भारत शर्मा 04:58 pm Apr 05, 202604:58 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 10वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से निराश किया। वह लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ इस मुकाबले में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। वह साल 2026 में टी-20 क्रिकेट में छठी बार शून्य पर आउट हुए हैं। उनके नाम अनचाहा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। वह एक कैलेंडर वर्ष में संयुक्त रूप से सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय बन गए हैं।