सूर्यकुमार यादव को भारतीय टीम में वापसी की उम्मीद, बोले- पूरी मेहनत कर रहा हूं
क्या है खबर?
पूर्व भारतीय टी-20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गुरुवार को राष्ट्रीय टीम में वापसी की उम्मीद जताई है। हाल ही में उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया गया था। उनकी हालिया बल्लेबाजी फॉर्म चयनकर्ताओं के फैसले की एक वजह रही। अब सूर्यकुमार ने प्रो गोविंदा लीग के एक कार्यक्रम में कहा कि वह वापसी के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं।
बयान
सूर्यकुमार ने कही ये बात
सूर्यकुमार ने कहा, "मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं और हर संभव कोशिश कर रहा हूं। अगर चीजें अच्छी रहीं, तो सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाएगा।"
सूर्यकुमार पिछले कुछ वर्षों से भारतीय टी-20 टीम के नियमित सदस्य रहे हैं।
रोहित शर्मा के टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कप्तानी संभाली और भारत को तीसरी टी-20 विश्व कप ट्रॉफी दिलाई। हालांकि, बाद में श्रेयस अय्यर को कप्तान बने और सूर्यकुमार टीम से बाहर हो गए।
आंकड़े
भारत का प्रदर्शन भी रहा निराशाजनक
सूर्यकुमार की गैरमौजूदगी में अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
भारत ने आयरलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज 2-0 से गंवाई। इसके बाद इंग्लैंड ने 5 मैचों की टी-20 सीरीज में भारत को 4-0 से हराया। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था।
इस बीच सूर्यकुमार मुंबई इंडियंस (MI) के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी बने हुए हैं और अपनी फिटनेस व फॉर्म पर लगातार काम कर रहे हैं।
करियर
ऐसे रहे हैं सूर्यकुमार के आंकड़े
सूर्यकुमार ने 113 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 36.35 की औसत और 162.98 के स्ट्राइक रेट से 3,272 रन बनाए हैं। उनके नाम 4 शतक और 25 अर्धशतक हैं।
वह इस फॉर्मेट में भारत के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे आगे केवल विराट कोहली और रोहित हैं।
सूर्यकुमार खराब फॉर्म और IPL में संघर्ष के कारण टी-20 टीम से बाहर हुए थे। वहीं, उन्होंने भारत के लिए टेस्ट और वनडे में आखिरी मुकाबला 2023 में खेला था।