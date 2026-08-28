सूर्यकुमार यादव को भारतीय टीम में वापसी की उम्मीद, बोले- पूरी मेहनत कर रहा हूं

सूर्यकुमार ने कहा, "मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं और हर संभव कोशिश कर रहा हूं। अगर चीजें अच्छी रहीं, तो सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाएगा।"

सूर्यकुमार पिछले कुछ वर्षों से भारतीय टी-20 टीम के नियमित सदस्य रहे हैं।

रोहित शर्मा के टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कप्तानी संभाली और भारत को तीसरी टी-20 विश्व कप ट्रॉफी दिलाई। हालांकि, बाद में श्रेयस अय्यर को कप्तान बने और सूर्यकुमार टीम से बाहर हो गए।