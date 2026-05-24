सूर्यकुमार यादव ने RR के खिलाफ जड़ा 5वां अर्धशतक, MI के लिए पूरे किए 4,000 रन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 69वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी पारी (60) खेली। यह उनके IPL करियर का 31वां और RR के खिलाफ 5वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 32 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही MI की टीम शुरुआती झटकों से उभरकर मैच में वापसी करने में सफल रही। आइए उनकी पारी आंकड़े जानते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही सूर्यकुमार की पारी और साझेदारी? MI को 206 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 18 रन के कुल स्कोर पर दूसरा झटका लगा था। उसके बाद सूर्यकुमार बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन उनके सामने 2 और विकेट गिर गए। इसके बाद उन्होंने विल जैक्स (33) के साथ 5वें विकेट के लिए 63 रन और कप्तान हार्दिक पांड्या (34) के साथ छठे विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी निभाई। उन्होंने अपनी पारी में 42 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के भी जड़े।

उपलब्धि MI के लिए 4,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज इस पारी के साथ सूर्यकुमार ने खास उपलब्धि भी हासिल की। उन्होंने MI के लिए खेलते हुए अपने 4,000 रन भी पूरे कर लिए। वह रोहित शर्मा (6,432) के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले केवल दूसरे बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने MI के लिए अब तक कुल 127 मैच खेले हैं, जिसकी 125 पारियों में 36.75 की औसत और 151.45 की स्ट्राइक रेट से 4,020 से अधिक रन बना चुके हैं। इसमें 2 शतक और 30 अर्धशतक शामिल है।

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