अभिषेक शर्मा की खराब फॉर्म पर सूर्यकुमार यादव का चौंकाने वाला बयान, जानिए क्या कहा

बयान "मुझे अभिषेक की चिंता करने वालों की हो रही चिंता" सूर्यकुमार ने अभिषेक की फॉर्म पर कहा, "जो लोग अभिषेक शर्मा की फॉर्म को लेकर चिंतित हैं, मैं उन्हीं को लेकर चिंतित हूं। आप उनकी फॉर्म को लेकर इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं उन टीमों को लेकर चिंतित हूं जो अब उनका सामना करेंगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई रन नहीं बनाया है।" उन्होंने कहा, "आप जानते ही हैं कि जब वह अच्छा खेलता है तो क्या होता है। ऐसा होता है, यह एक टीम खेल है।"

बचाव सूर्यकुमार ने इस तरह किया अभिषेक का बचाव सूर्यकुमार ने कहा, "टीम की यही जिम्मेदारी है कि वह (अभिषेक) अपनी पहचान के अनुसार खेले। वह यही करने की कोशिश कर रहा है। अगर सब ठीक रहा तो बहुत अच्छा। अगर नहीं, तो हम उसकी जगह लेने के लिए तैयार हैं। पिछले साल उसने हमारी जगह ली थी। इस बार, हमें यह करने दीजिए।" बता दें कि अभिषेक अपने पहले टी-20 विश्व कप में 3 मैच खेलने के बाद भी अभी तक खाता भी नहीं खोल पाए हैं।

चिंता दाएं हाथ की ऑफ-स्पिन गेंदबाजी है चिंता का विषय? अभिषेक के लिए दाएं हाथ की ऑफ-स्पिन गेंदबाजी चिंता का विषय होने के सवाल पर सूर्यकुमार ने कहा, "मैंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पहले ओवर में कोई गड़बड़ी होते नहीं देखी है। हम हर तरह की गेंदबाजी का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमने फ्रेंचाइजी क्रिकेट और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हर तरह की गेंदबाजी का सामना किया है, इसलिए हमारी खेल योजना तैयार है। हमने 4 मैच जीते हैं। हमने कठिन परिस्थितियों का सामना किया है।"

बल्लेबाजी क्या तिलक वर्मा बहुत धीमी बल्लेबाजी कर रहे हैं? तिलक वर्मा के नंबर-3 पर धीमी बल्लेबाजी करने को लेकर सूर्यकुमार ने कहा, "टीम प्रबंधन चाहता था कि मुंबई इंडियंस का यह बल्लेबाज अपने दृष्टिकोण में लचीला बना रहे। अगर सिर्फ एक विकेट गिरता है, तो वह पावरप्ले में अपना स्वाभाविक आक्रामक खेल खेल सकते हैं, लेकिन दो विकेट गिर जाते हैं, तो उन्हें थोड़ा रुककर साझेदारी बनानी होगी और 10वें ओवर तक खेलना होगा। उसके बाद हमारे पास गेंदबाजी का सामना करने के लिए पर्याप्त ताकत होगी।"

प्रतिक्रिया अभिषेक ने भी दी अपनी फॉर्म पर प्रतिक्रिया अभिषेक ने स्टार स्पोर्ट्स द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, "मैं बस अपनी बल्लेबाजी का आनंद लेता हूं। मैंने 2 साल पहले ही किसी भी तरह का दबाव लेना बंद कर दिया था। मैं अभ्यास और प्रशिक्षण पर ध्यान दे रहा हूं।" उन्होंने कहा, "कभी रन बनते हैं, कभी नहीं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि मुझे इरादे से खेलना है। मैं इसमें सफल होऊं या न होऊं, लेकिन मैं अपनी रणनीति नहीं बदलूंगा।"