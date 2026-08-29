सूर्यकुमार यादव ने टी-20 विश्व कप 2026 में संजू सैमसन की निस्वार्थ प्रतिक्रिया का किया खुलाया

सूर्यकुमार ने कहा, "हम बस में थे और मैंने उनसे (सैमसन) कहा कि वर्तमान हालातों से आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इस पर संजू का जवाब था कि आपको टीम को विश्व कप जिताने के लिए जो भी सही लगता है, आप वही करो। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। मैं प्लेइंग इलेवन के खिलाड़ी की तरह ही तैयारी करूंगा। उनकी यह बात सुनकर मुझे बहुत हौसला और आत्मविश्वास मिला। जिंदगी में ऐसे भी लोग होते हैं।"