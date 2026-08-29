सूर्यकुमार यादव ने टी-20 कप्तानी से हटाए जाने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

सूर्यकुमार ने माना कि विश्व कप जीतने के तुरंत बाद कप्तानी से हटाना समझना थोड़ा मुश्किल था।

उन्होंने कहा, "मैं सोच रहा था कि यह कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? हम अभी-अभी विश्व कप जीते ही थे। हां, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) वैसा नहीं रहा जैसा मैं चाहता था। जब टीम घोषित हुई और मेरा नाम नहीं था, तो मैं सिर्फ मुस्कुराया, क्योंकि दबाव और खराब परिस्थितियों में मुस्कुराना और शांत रहना ही मेरी आदत रही है।"